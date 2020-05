Beata Szydło: wybory jak najszybciej! 500+ zostaje

Wybory odbędą się w maju, w formie korespondencyjnej. Będą bezpieczne – twierdzą politycy obozu rządzącego, wbrew ujawnionej przez jeden z dzienników ekspertyzy epidemiologów, sporządzonej na zlecenie Senatu RP. – to pierwsze wnioski ze zorganizowanej dziś konferencji, w której on-line wzięli udział była premier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz europoseł Adam Bielan.

– Trzeba przeprowadzić wybory jak najszybciej, w maju. To da nam gwarancję stabilności politycznej, tak potrzebnej w trudnej obecnie sytuacji gospodarczej. Wybory korespondencyjne zostaną przeprowadzone w bezpieczny sposób. – zapewniła Beata Szydło. Jak dodała, jedynym kandydatem, który z uwagi na inne obowiązki dotychczas nie prowadził kampanii przedwyborczej był Prezydent Andrzej Duda. Skoro jednak pozostali kandydaci prowadzą kampanię to znaczy, że wierzą w to, że te wybory mogą się odbyć. – podsumowała dotychczasową aktywność kontrkandydatów obecnego prezydenta.

Politycy Zjednoczonej Prawicy odpierali też zarzuty związane z ujawnioną przez „Dziennik Gazetę Prawną” opinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), zgodnie z którą, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19 przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego w maju nie będzie bezpieczne ani dla głosujących ani dla członków obwodowych komisji wyborczych, ani dla osób z zaplecza technicznego. Warto przypomnieć, że zgodnie z przyjętą specustawą z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, kolportażem kart do głosowania, w okresie pandemii ma zająć się Poczta Polska. Przy czym każdy z obywateli będzie musiał wziąć udział w procesie wyborczym, nawet, jeśli zdecyduje się nie głosować. Zgodnie bowiem, z przyjętymi regulacjami, każdy pełnoletni obywatel posiadający prawa wyborcze jest zobowiązany zwrócić kartę do głosowania. Oznacza to przyjęcie korespondencji (pakietu wyborczego) z rąk listonosza lub sięgnięcie po nią do skrzynki pocztowej. Wypełnioną kartę do głosowania oraz specjalne oświadczenie o tajnym i osobistym głosowaniu należy włożyć do koperty i wrzucić do specjalnie oznaczonej skrzynki bądź odesłać pakiet w formie nienaruszonej. Według epidemiologów, wzięcie udziału w takim procesie może wiązać się z ryzykiem zakażenia Covid-19. Co innego twierdzi jeden z liderów Porozumienia Adam Bielan. – Dziś dystrybuowanych jest średnio 40 mln przesyłek tygodniowo. Gdyby myśleć jak autorzy ekspertyzy – a ona powstała na zlecenie marszałka Grodzkiego – to należałoby zakazać działalności Poczty Polskiej i firm kurierskich. A nikt o zdrowych zmysłach tego się nie domaga. – grzmiał polityk.

Podczas konferencji, Beata Szydło i Elżbieta Rafalska przypomniały także zasługi obecnie urzędującego Prezydenta Andrzeja Dudy w obszarze programów społecznych wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Obie panie zapewniały także, że nawet w obecnej sytuacji Prezydent Duda jest przeciwny odbieraniu świadczenia 500+, przyznawanego osobom wychowującym dzieci.

Jerzy Mosoń