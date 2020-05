MP Power Awards: „Złote trójki” w plebiscycie MP Power 12 – wśród nich Davide Odella z Expo XXI

Jury konkursu MP Power Awards® ogłosiło złote trójki w plebiscycie MP Power 12 – czyli wskazało nominacje do tytułu Powera.

Plebiscyt MP Power 12 wskazuje osoby, które w 2019 roku miały największy wpływ na rozwój branży eventowej, profesjonalistów osiągających sukcesy zawodowe w swojej specjalizacji, wyróżniających się wysokim poziomem etyki zawodowej oraz jakością działania, a także działające na rzecz rozwoju rynku i kreowania dobrych praktyk we współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w branży spotkań.

W tym roku, po raz pierwszy przedstawiciele całej branży mogli zgłaszać kandydatów do nagrody w plebiscycie MP Power 12. Dotychczas kandydatury były przedstawiane przez członków Jury MP Power Awards oraz partnerskie stowarzyszenie branżowe. W ósmej edycji konkursu kandydaci do tej nagrody zgłaszani byli prze szeroko rozumiane środowisko branżowe. Spośród propozycji w każdej grupy (branża, stowarzyszenia branżowe, jury MP Power Awards®) zostały wyłonione osoby z największą liczbą zgłoszeń. Otrzymały one stosowną do zajmowanego miejsca w danej grupie liczbę punktów. Na podstawie ich sumy zostały wyłonione najbardziej wpływowe osoby w branży spotkań w 2019 roku. Spośród nich jury plebiscytu MP Power 12 wybrało złote trójki.

Meeting Planner Korporacyjny – Marketer lub Właściciel Biznesowy

Maksymilian Pawłowski , Leroy Merlin Polska, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej

, Leroy Merlin Polska, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej Anna Ziobroń , PKN Orlen, dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów

, PKN Orlen, dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów Wojciech Życzyński, Microsoft, director of corporate market, small business & partner channel

Meeting Planner Korporacyjny – Dział zakupów



Daria Schreider-Dmochowska , Orange Polska, główny specjalista ds. zakupów, Zakupy dla Rynku Konsumenckiego i Biznesowego

, Orange Polska, główny specjalista ds. zakupów, Zakupy dla Rynku Konsumenckiego i Biznesowego Paweł Wiśniewski, Santander Bank Polska, senior buyer

Santander Bank Polska, senior buyer Marta Zalewska-Hinca, Grupa Lotos, specjalistka w Dziale Zakupów Korporacyjnych, manager kategorii eventy wyjazdy

Meeting Planner – Stowarzyszenie

Mariusz Filipiak, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), członek zarządu

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), członek zarządu prof. Józef Modelski, URSI – Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych, przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego URSI

Meeting Planner – Agencja eventowa

Marta Chmielewska, Mea Group, Ewenement, prezes, managing partner

Mea Group, Ewenement, prezes, managing partner Jacek Stachera , Agencja Boscata, general manager

, Agencja Boscata, general manager Dorota Wojtczak, Emlab, head of B2B

Meeting Planner – Agencja Incentive Travel



Agata Kondracka , MindBlowing, founder

, MindBlowing, founder Olga Krzemińska-Zasadzka, Agencja Power, CEO

Agencja Power, CEO Krzysztof Pobożniak, Haxel Event and Incentive, prezes

Meeting Planner – DMC / PCO

Paweł Jurczak , Creative Poland, managing director

, Creative Poland, managing director Marta Kicler, Mazurkas DMC, business development director

Mazurkas DMC, business development director Michał Maziarczyk, Liberty International Tourism Group, director of sales Baltic States & Poland

Dostawca – Venue

Piotr Lenczewski, Sheraton & Westin Warsaw, dyrektor Działu Sprzedaży

Sheraton & Westin Warsaw, dyrektor Działu Sprzedaży Davide Odella, Expo XXI Warszawa, członek zarządu

Expo XXI Warszawa, członek zarządu Marcin Stolarz, PTWP Event Center, operator MCK w Katowicach, prezes zarządu

Dostawca – Technika eventowa

Piotr Basek, TSE Grupa, CEO

TSE Grupa, CEO Robert Brzozowski, BSC AV, sales manager

BSC AV, sales manager Marcin Wójcicki, Brill AV Media, dyrektor sprzedaży

Dostawca – Catering

Beata Bronowicz, Belvedere Catering, dyrektor sprzedaży

Belvedere Catering, dyrektor sprzedaży Emilia Melon-Olchowicz, Melon Catering, CEO

Melon Catering, CEO Ewa Paciorek, Royal Catering, dyrektor sprzedaży i marketingu

Dostawca open



Katarzyna Czajka, Emirates, senior sales executive

Emirates, senior sales executive Bartłomiej Grębski, Polskie Linie Lotnicze LOT, key account manager sale region Poland

Polskie Linie Lotnicze LOT, key account manager sale region Poland Adriana Szczeniowska, Rent Design, dyrektor zarządzająca

Convention Bureau / Biuro Marketingu Miejsc

Aneta Książek , Poland Convention Bureau, kierownik

, Poland Convention Bureau, kierownik Katarzyna Mysiak, Urząd Miasta Gdyni, Gdyńska Rada Turystyki, specjalista w Referacie Promocji i PR

Urząd Miasta Gdyni, Gdyńska Rada Turystyki, specjalista w Referacie Promocji i PR Barbara Tutak, Warszawska Organizacja Turystyczna , prezes zarządu

Innowator

Michał Kozak , Hotel Arłamów, prezes zarządu

, Hotel Arłamów, prezes zarządu Anna Staszewska , Polskie Linie Lotnicze LOT, dyrektor sprzedaży globalnej

, Polskie Linie Lotnicze LOT, dyrektor sprzedaży globalnej Cezary Wilemajtys, United Partners, CEO

Jury plebiscytu MP Power 12: przewodniczący jury Krzysztof Celuch (Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie)

członkowie jury: Łukasz Adamowicz (Businessman Fun Club, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel), Robert Andrzejczyk (Polska Organizacja Turystyczna), Sylwia Banaszewska (MeetingPlanner.pl), Żaneta Berus (The International Association of Exhibitions and Events, UFI, Stowarzyszenie Branży Eventowej), Wojciech Cłapiński (El Padre), Krzysztof Gawrych (Eventroom), Andrzej Hulewicz (Mazurkas Travel), Magdalena Kondas (MeetingPlanner.pl), Robert Jarek (dziennikarz, prezenter), Kamil Kurkiewicz (Akademia Siemens Healthineers), Katarzyna Michalak (Provident Polska), Krzysztof Paradowski (CMA, Stowarzyszenie Konferencje & Kongresy w Polsce), Agnieszka Pieńkowska (Fiege), Rafał Rosiejak (CBRE Hotels), Jarosław Sądej (Jet Events), Przemysław Trawa (Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polska Izba Przemysłu Targowego), Szymon Walkiewicz (Walk, Klub Agencji Eventowych), Andrzej Zawistowski (Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów), Artur Zymerman (Belvedere Gourmet Group).

Partnerskie stowarzyszenia branżowe: MPI Poland Chapter, Polska Izba Przemysłu Targowego, Polskie Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, SITE Poland, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej / Klub Agencji Eventowych SAR, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.