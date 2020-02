Najtrwalszym nośnikiem myśli ludzkiej jest kruchy papier…

Z Krzesimirem Dębskim – znakomitym polskim kompozytorem, aranżerem, dyrygentem i skrzypkiem jazzowym; laureatem Perły Honorowej Polish Market ’2019 w dziedzinie kultura – rozmawia Maciej Proliński

Niewątpliwą frajdą jest dla mnie, pracując dla Polish Market, że mogę od czasu do czasu spotykać instytucje polskiej kultury. Jest Pan dla mnie, i to od mego dzieciństwa, jedną z nich. Instytucją wszechstronną, totalną… I zapracowaną.

No tak, ciągle komponuję. Bez tego żyć nie umiem. W zawodzie kompozytora, muzyka nie ma miejsca na zastyganie, marazm. I faktycznie – lubię pracować wszechstronnie.

Komu zawdzięcza Pan świadome przeżywanie muzyki, uprawianie zawodu muzyka? Od 4 dekad z powodzeniem łączy Pan działalność na polu muzyki współczesnej, jazzowej, i piosenkowej. Skąd ta wszechstronność Pana muzycznych działań?

Jestem typowym „produktem” polskiego szkolnictwa artystycznego, w tym wypadku muzycznego. Taki trójstopniowy system szkolnictwa muzycznego – I stopnia, II stopnia – w liceum, a następnie na studiach wyższych, istniał w zasadzie tylko w tzw. krajach socjalistycznych. Studiowałem w klasie kompozycji Andrzeja Koszewskiego oraz dyrygenturę pod kierunkiem Witolda Krzemieńskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. I tam trafiłem na grupę młodych ludzi, którzy też chcieli się jeszcze sami czegoś nauczyć, i nie tylko tego, co w szkole, więc nie tylko klasyki. Tak to ruszyły te moje zainteresowania w te rożne odmienne muzyczne rejony. Ponadto, wywodzę się z rodziny o artystycznych tradycjach. Mój ojciec – Włodzimierz Sławosz Dębski – był kompozytorem, teoretykiem muzyki, muzykiem. Był też najpierw nauczycielem, a następnie dyrektorem szkół muzycznych w Wałbrzychu, Kielcach, Lublinie. Uczył wiele pokoleń naszych rodaków i uczył metodami i dziś nowatorskimi, wprowadzając np. elementy improwizacji dla wszystkich uczniów. Ojciec był też np. współorganizatorem i wieloletnim jurorem Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, stworzył ogromną i unikalną dokumentację lubelskiego folkloru muzycznego. Ale był też amatorsko malarzem, grafikiem i rzeźbiarzem. I takim naprawdę wszechstronnym. Jak trzeba było pomnik na cmentarzu wykuć to też kuł, nieraz mu zresztą w tym pomagałem. Co ciekawe, po II wojnie światowej, będąc już mocno schorowany, uczęszczał do słynnej szkoły im. Antoniego Kenara – ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i liceum plastycznego w Zakopanem. Rodzina miała więc na pewno też wpływ na to, co w życiu wyprawiam.

Mówi się nieraz, że najpiękniejszym „instrumentem” jest głos ludzki, a instrumentem o brzmieniu bardzo zbliżonym do naszego głosu są skrzypce…

Tak dokładnie jest. Skrzypce mają tę przewagę nad innymi instrumentami, że ich dźwięk jest najbardziej zbliżony do głosu. Można na nich i płakać, i się śmiać. Można na nich wszystko wyśpiewywać. Oczywiście, początki gry na skrzypcach, czy w ogóle na instrumentach smyczkowych są trudne, znacznie trudniejsze niż np. na fortepianie, gdzie jak uderzy się w klawisz to już mamy dźwięk.

Założony przez Pana zespół jazzowy String Connection odniósł w latach 80. ogromy światowy sukces i do dziś jest marką. W roku 1985 znalazł się Pan na liście 10. najlepszych skrzypków jazzowych amerykańskiego pisma Down Beat. Jak wspomina Pan tę dekadę lat 80.?

To ciekawy okres, przeszło 3 tysiące koncertów! Od roku 1980 koncertowaliśmy w niemal całej Europie, również w USA i Kanadzie. Występowaliśmy na największych i najbardziej prestiżowych festiwalach jazzowych. Dobry, pracowity i twórczy czas. Polska była wtedy zamkniętym krajem, a to nasze pogodne i energetyczne, i dość mocne wtedy granie to była odtrutka na smutny czas. Również znakomity sposób na podróże, wyjazdy zagraniczne. Nasze utwory były w Polsce popularne, porównywalne z zespołami rockowymi, co było niespotykane wcześniej dla tego rodzaju muzyki. Niekiedy były wykorzystywane w filmie, z niektórych można było zrobić piosenki. Tak chcąc-nie chcąc stawałem się pomalutku i kompozytorem muzyki filmowej i piosenek.

String Connection to zamknięty rozdział?

Gramy cały czas, choć epizodycznie. Obecnie w czteroosobowym składzie: z Andrzejem Olejniczakiem na saksofonach, Krzysztofem Ścierańskim na gitarze basowej, i Krzysztofem Przybyłowiczem na perkusji. Ja gram na skrzypcach i elektrycznym pianinie, zastępując zmarłego w tym roku nieodżałowanego, wybitnego pianistę Janusza Skowrona. Najmłodszego z nas wszystkich… Mieliśmy dłuższe przerwy, kiedy z końcem lat 80. pojawił się dziewiarski wyrób, który wziął nazwę z pierwszego członu nazwy naszego zespołu. Znaleźliśmy się wtedy kojarzeniowo w miejscu zupełnie nieodpowiednim. Gram też dziś hobbystycznie i gościnnie na skrzypcach, u niektórych kolegów, ostatnio na płycie „Groovoberek” tria MAP (gitarzysty Marcina Wądołowskiego, perkusisty Adama Czerwińskiego i basisty Piotra Lemańczyka).

„Godzinki” – czyli stara modlitwa kościelna – to przystanek tej płyty absolutnie wyjątkowy. Coś z Seiferta i Coś z Coltrane’a uchwycone tam jest…

Ten fragment jest kwintesencją jazzu, ale i gdzieś pewno wybiega poza ramy jazzu. Do duchowości. Ceniłem i podziwiałem Zbigniewa Seiferta – genialnego polskiego kompozytora i skrzypka – o którym powiada się nieraz, że „przekładał muzykę Johna Coltrane’a na język smyczka i strun”.

O muzyce mówi się nieraz, że jest najbardziej abstrakcyjna ze sztuk. Dla mnie muzyka mająca swoją wagę to jednak zawsze idea, komunikat. Chętnie poznam Pana zdanie…

To jest ciekawe zagadnienie, ale jednocześnie tajemnicze. Każde dzieło sztuki jest na pewno próbą nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem. Badania i publikacje Olivera Sacksa – amerykańskiego neurologa i psychiatry z Uniwersytetu w Columbii – pokazują, że tak jak język, muzyka jest właściwością czysto ludzką, dźwięki pobudzają nasz mózg do aktywności, rozszerzają pole myślenia. Przez złożoność emocji, jakie w nas muzyka wywołuje, ale i przez specyfikę przeróżnych neurologicznych i psychologicznych mechanizmów, jakie pozwalają nam jej doświadczać, muzyka, od innych sztuk, tkwi w nas głębiej, niż sądzimy. Nawet u osób głęboko niemuzykalnych, czy wręcz amuzycznych, którzy to nie potrafią wcale połączyć wysokości dźwięków z emocjami, czy treścią.

Od kilku lat towarzyszy Pan (m.in. jako dyrygent koncertu finałowego) festiwalowi „Ślimakowe Rytmy”, zainicjowanemu przez prof. Henryka Skarżyńskiego. Biorą w nim udział osoby z zaburzeniami słuchu, komunikujące się za pomocą implantów słuchowych. Co dają te spotkania?

Na tym festiwalu zgromadzona jest ogromna ilość pozytywnej, wspaniałej energii, którą odbieram od jego uczestników, ale również od osób zgromadzonych wokół tego przedsięwzięcia.

Talenty uczestników tego festiwalu dały Panu prof. impuls do stworzenia libretta musicalu „Przerwana cisza”, który opowiada prawdziwe historie wyleczonych z głuchoty pacjentów. Do tego musicalu napisał Pan niedawno muzykę…

To przede wszystkim przedstawienie o ludziach wykluczonych, o innych, o tolerancji. Nie rozumiemy niesłyszących, nie doceniamy, jakim skarbem jest słuch. Z prof. Skarżyńskim spotkaliśmy się kiedyś neutralnie, na wakacjach. Profesor szukał wtedy możliwości terapeutycznych dla swych pacjentów poprzez muzykę właśnie. Sam zaczął pisać teksty piosenek, następnie ja napisałem muzykę. To b. ciekawe doświadczenie. Moim zdaniem, tego spektaklu nie trzeba oceniać, bo trzeba go przeżyć. I w zwycięstwo jego bohaterów uwierzyć.

Kilkanaście lat temu wystartował Pan w konkursie na nową muzykę do wczesnych filmów Chaplina, rozpisanym przez jego spadkobierców i konkurs ten wygrał. Rodzina Chaplina wybrała Pana, by na nowo zilustrował klasyczne komedie – 16 tytułów z lat 1914-1917. Muszę wyznać, że w Pana muzyce słyszę to „pokrewieństwo duchowe” z Chaplinem. Bo są w niej (niewykluczające się wzajem) wielkie pokłady i liryzmu, i żartu. Jest rytm, ruch, żywotność…

Współtworząc w przeszłości muzyki do kilkudziesięciu filmów, dorobiłem się sporych zbiorów niewykorzystanych nagrań orkiestrowych. Pracując w Ameryce, dowiedziałem się, że firma Limelights poszukuje kompozytora, który zilustrowałby wczesne filmy Chaplina. Spróbowałem i udało się. Wybrano nagrania z mojego archiwum. Warto pamiętać, że sam Chaplin był muzykalnym człowiekiem, i nawet sam komponował. Teraz jest tak, że wielu kompozytorów pisze tę samą wciąż, b. prostą, monotonną muzykę, z jednym emocjonalnym wybrzmieniem. Uważam, że to niedobrze. Życie jest przecież pełne wszystkiego – czyli wielu barw, smaków, przygód. Niespodzianek. Cieszę się, że Pan to słyszy w muzyce mojej.

Muzyka filmowa to dziwny twór, który ciężko zdefiniować. Niektórzy powiadają, że najlepsza to ta, której w kinie nie słychać…

Moje kryterium jest proste – dobra muzyka filmowa to taka, która broni się i w kinie, w obrazie, ale i poza nim. Zawsze też chciałem, i tak też chyba robiłem, pisząc muzykę do filmu, by miała wyraziste motywy, i by można ją też było grać zupełnie autonomicznie od obrazu, np. w filharmoniach.

Napisał Pan wiele piosenek, które weszły do kanonu polskiej muzyki (jak np. „Czas nas uczy pogody”). A mówi Pan nieraz, że piosenka to tylko błahostka…

Bo tak jest. Piosenki piszę się b. szybko, czasem wystarczy kilka minut. Można jednak pisać, pisać i może nic z tego nie wynikać. Niezmiernie trudno jest więc tak napisać, by trafić do szerokiego grona ludzi. Najlepiej jest chyba wtedy, kiedy twórcy piosenek są na takim samym stopniu muzycznego rozwoju jak słuchacze. Wtedy to jest ideał.

A Pana ideał, i to może być zaskoczeniem wciąż dla wielu, to świat muzyki poważnej, współczesnej…

Tak, tym się głównie zajmuje. Potrafię pisać w różnych stylach i technikach, jednak najbardziej lubię pisać muzykę tę współczesną, poważną. Są opinie, że w mojej muzyce jest coś eklektycznego, nieraz jazzującego, i że mam pewien rozpoznawalny styl, niezależne czy jest to muzyka bardziej, czy mniej poważna.

W tej poważnej liczą się też i wykonania i płyty…

Nie narzekam, mam dużo wykonań. Cieszę się, że moje utwory są grane na normalnych koncertach filharmonicznych, a nie tylko na festiwalach. Płyt jest mniej, ale nuty są tu przecież najważniejsze. Najważniejszym nośnikiem myśli ludzkiej jest kruchy papier. To najlepszy sposób zatrzymania czasu, również w muzyce.

Co Pan teraz pisze?

Teraz piszę operę do libretta Karola Wojtyły „Hiob”, wg jego młodzieńczego dramatu. Premiera, zaplanowana jest na 100-lecie jego urodzin, ma się odbyć w Polskiej Operze Królewskiej w Warszawie.

Czym jest dla Pana promocja Polski w świecie poprzez kulturę i czym jest dla Pana Perła Polish Market?

Kultura jest czymś, co nas łączy a jednocześnie różnicuje. Z kolei ta różnica nieraz nas też fascynuje. Podróżując po świecie, podróżując po Polsce dzielę się moją muzyką. Mam w tym ogromną przyjemność, a jednocześnie poczucie spełniania. A Perła to nie wiem – czy to przynosi szczęście, czy nieszczęście? Rozumiem, że to od Państwa coś specjalnego i dobrego.

W tym roku Perły kulturalne muzyczne mamy aż dwie. Chciałbym więc na koniec Pana spytać o Janusza Strobla, który nagrodę tę również w tym roku odbierze…

Janusza znam wiele lat; utrzymujemy pokoleniową więź i przyjaźń. Widzimy, tych co odchodzą i tych, co przychodzą do świata polskiej muzyki. To elegancki gentelman z Sopotu. Fenomen Janusza polega na tym, że w epoce elektryczności i hałasu, gra sobie cichutko, kulturalnie, delikatnie. To wszystko u niego jest stonowane, precyzyjne, nie ma w nim, i w jego muzyce, tej krzykliwości i pospieszności współczesności. Teraz takich gentelmanów gitary jest już więcej, ale gdy zaczynał, w latach 70., w Polsce był z zasadzie jedyny.

