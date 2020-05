ZmieńTerminNieOdwołuj: rusza akcja „Jadę w Bieszczady!”

Jadę w Bieszczady

Projekt Jadewbieszczady #ZmieńTerminNieOdwołuj jest naszą reakcją na to, co się dzieje w związku z epidemią COVID-19. Jesteśmy świadomi, że skutki działań ograniczających rozprzestrzenianie się zarazy dotykają wszystkich, ale w szczególności branży turystycznej i okołoturystycznej: hoteli, gastronomii, transportu, organizatorów rozmaitych atrakcji turystycznych, organizatorów imprez sportowych i kulturalnych, naszych klientów, dostawców, partnerów… wszystkich. Nie wiemy jak długo potrwa ta trudna sytuacja, nie wiemy jak się skończy… Wychodząc naprzeciw końcowi zarazy poprosiliśmy przedstawicieli bieszczadzkich samorządów i branży turystycznej aby opowiedzieli nam wszystkim dlaczego warto przyjechać w Bieszczady, w jaki sposób epidemia i związane z nią ograniczenia wpływają na to co się w Bieszczadach dzieje oraz zaprosili wszystkich do odwiedzania Bieszczad po zakończeniu epidemii i związanych z nią restrykcji.#ZmieńTerminNieOdwołuj #jadewbieszczady

